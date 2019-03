Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrecher suchen Firma heim - Bargeld gestohlen

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende haben Einbrecher eine Firma in Lörrach heimgesucht und dort aufgefundenes Bargeld entwendet. In die Firma, die in der Feldbergstraße liegt, kamen der oder die Täter über einen Balkon, den sich hochkletterten. Dann brachen sie eine Balkontüre auf und gelangten so ins Gebäude. Aus einem Aktenschrank stahlen sie einen Umschlag mit Geld und aus einer Metallkasse nahmen sie ebenfalls das Bargeld mit. Sie erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen am Gebäude einen Schaden von ca. 350 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell