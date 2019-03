Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Anwohner stellen Handtaschendieb

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Handtaschendieb haben am Montagabend Anwohner in Weil am Rhein festgenommen. Zur Tat war es gegen 19:30 Uhr in der Hauptstraße in Friedlingen gekommen. Eine 22 Jahre alte Frau war dort mit ihrem Fahrrad unterwegs, im Korb lag ihre Handtasche. Kurz vor der Klybeckstraße konnte sie sehen, wie ein junger Mann die Tasche ergriff und wegrannte. Sie nahm mit ihrem Rad die Verfolgung auf, stürzte aber und verletzte sich im Gesicht. Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam, verfolgten den Dieb und hielten ihn fest. Die Handtasche hatte er noch in seinen Händen. Er wehrte sich, als ihm diese abgenommen werden sollte. Der Dieb, ein 16 Jahre alter Jugendlicher, wurde der Polizei übergeben.

