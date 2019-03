Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Feuerwehreinsätze am Montagmorgen - Kamin- und Balkonbrand

Freiburg (ots)

Gleich zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Wehr am Montagmorgen ausrücken. Zum ersten gegen 07:30 Uhr, als Feuer in einem Kamin eines Hauses in der Enkendorfstraße festgestellt wurde. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Hausbewohner das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Es entstand kein Sachschaden. Zum zweiten, einem Balkonbrand, wurde die Feuerwehr gegen 11:00 Uhr gerufen. Eine Sitzgruppe auf einem Balkon eines Hauses im Starenweg hatte Feuer gefangen. Auch in diesem Fall gelang es Hausbewohnern, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen, noch bevor die Feuerwehr an der Örtlichkeit eintraf. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurden neben der Sitzgruppe ein Sonnenschirm, Pflanzenkübel sowie ein Fenster und eine Balkontür samt Rollladen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch nicht genau bestimmt, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen aber keine vor. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Wehr.

