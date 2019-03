Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Roter Roller gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurde in Bad Säckingen ein roter Roller gestohlen. Am Peugeot-Roller, der vor einem Wohnhaus im Hotzenweg abgestellt war, war ein Versicherungskennzeichen aus dem aktuellen Versicherungsjahr (2019) angebracht. Persönliche Dinge des Eigners wie Helm, Handschuhe usw. wurden am Rheinuferweg wieder gefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) entgegen.

