Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Sachbeschädigungen und brennende Mülleimer - Polizei sucht Zeugen und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Seit Anfang März 2019 registriert die Polizei im Bereich des Einkaufszentraums im Freiburger Stadtteil Weingarten eine Häufung von Sachbeschädigungen und Vandalismus. Insbesondere an Wochenenden, in den späten Abend- und Nachtstunden, wurden Mülleimer in Brand gesetzt und Fensterscheiben massiv beschädigt. Jüngst war dies in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. März/24. März) der Fall.

Beamte des Polizeipostens Freiburg-Weingarten ermitteln und bitten um Hinweise auf mögliche Täter. Bei ihren Ermittlungen ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Daher wird die Weingartener Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen im akuten Fall ist die Polizei unter Notruf 110 jederzeit erreichbar. Sonstige Hinweise nimmt der ermittelnde Polizeiposten unter Telefon 0761/401428-0 entgegen.

sw / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell