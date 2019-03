Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Schlägerei am Bahnhof- ein Täter festgenommen

Nach einem Discothekenbesuch begaben sich am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr zwei junge Frauen und ein junger Mann zwischen 16 und 18 Jahren an den Bahnhof Schopfheim-West. Während sie über den Bahnsteig gingen, wurden sie grundlos von einem 19 Jahre alten Mann und seinem Freund angepöbelt. Zuerst liefen sie weiter, dann wurden sie doch in ein Gespräch verwickelt, welches sich immer weiter aufheizte, bis der Freund des 19-jährigen einem 18-jährigen aus der Gruppe mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf mischte sich auch der 19-jährige ein und schrie herum, bis sie beide auf den 18-jährigen einschlugen. Eine 17-jährige Bekannte wollte helfen und bekam dann selbst Faustschläge ab. Die Angreifer wollten den 18-jährigen ins Gleisbett stoßen, aber alle Drei fielen zusammen rein. Der Geschädigte konnte gleich wieder auf den Bahnsteig steigen, die beiden Angreifer entfernten sich in Richtung Maulburg. Im Rahmen der Fahndung konnte der 19 Jahre alte Täter festgenommen werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

