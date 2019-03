Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Qualmende Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Eine qualmende Mikrowelle hat am Dienstag in Weil am Rhein zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 12:00 Uhr war die Mikrowelle in einer Firma in der Rheinstraße möglicherweise zu stark beansprucht, so dass sie zu qualmen begann. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Mitarbeiter die Rauchentwicklung stoppen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt war, nahm diese nochmals unter die Lupe. Am Gebäude oder Inventar entstand kein Sachschaden.

