Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Wohnungseinbrüche in Schopfheim

Einbruchversuche in Weil am Rhein - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In zwei Wohnungen in Schopfheim eingedrungen sind unbekannte Täter am Dienstag, 19.03.2019. Ein Einbruch ereignete sich zwischen 6 und 21 Uhr in der Johann-Karl-Grether-Straße. Der Diebstahlschaden beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand rund 6.000 Euro. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 19 und 20.45 Uhr in der Schlattholzstraße. Über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt.

Von einem Bewohner bei der Tatausführung gestört wurden unbekannte Täter am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 4.30 Uhr in der Käferholzstraße in Weil am Rhein-Ötlingen. Laut Zeugenaussage machten sich die drei dunkel gekleideten männlichen Personen an der Eingangstür zu schaffen. Als sie entdeckt wurden, flüchteten sie in Richtung der Straße "Unter den Almen". Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen und einen Polizeihubschrauber blieb ohne Ergebnis.

Ebenfalls in Ötlingen ereignete sich zwischen Dienstag, 19.03.2019, 22.30 Uhr und Mittwoch, 20.03.2019, 7.30 Uhr, ein weiterer Einbruchversuch in der Schmiedackerstraße. Auch hier machten sich die Täter offenbar an der Eingangstür zu schaffen. Ob zwischen beiden Fällen in Ötlingen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Lörrach bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07621/176-0 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell