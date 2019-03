Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Golf befuhr am Dienstagmorgen gegen 07.50 Uhr eine 23 Jahre alte Frau die B 317 von Zell her kommend in Richtung Lörrach. Kurz vor der Ausfahrt Maulburg-West musste die vor ihr fahrende 43-jährige VW Up Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Die 23-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Up auf. Durch den Aufprall löste ihr Front-Airbag aus. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden.

