Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Wegweiser beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein massiver Wegweiser an der Autobahnauffahrt der A 98 bei Lauchringen wurde wahrscheinlich am Samstagmorgen von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend flüchtete. Gegen 05:00 Uhr waren der Streckenkontrolle der Straßenmeisterei zwei Schilder aufgefallen, die mitten auf der Straße lagen. Wie sich herausstellte, hatten sich die beiden Richtungspfeile gelöst, als ein bislang Unbekannter gegen den massiven Masten des Wegweisers gestoßen war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Unfallzeit unmittelbar vor der Entdeckungszeit lag, also am Samstagmorgen vor 05:00 Uhr. Beschädigt wurde der Wegweiser, der auf der Verkehrsinsel an der Abfahrt der B 314 steht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise.

