Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen - Fahrer eines Pkw mit Anhänger auf der K 4935 schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, 16. März, gegen 11:00 Uhr kam ein Pkw-Lenker auf der Kreisstraße 4935 von Bad Krozingen kommend in Richtung Hartheim mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision löste sich der Anhänger von dem Pkw und schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

RM/ DH

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-152 oder -153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell