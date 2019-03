Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Umkirch - Auf dem Weg zu seinem Hotelzimmer in der Straße Am Gansacker beschädigte am Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, ein Spieler einer Schweizer Fußballmannschaft in Umkirch nach durchzechter Nacht mehrere Pkw, indem er die Heckscheibenwischer abriss. Des Weiteren demolierte er zwei Lampen, die als Wegbeleuchtung zum Hoteleingang dienten, zwei Blumentröge und einen Mülleimer. Zudem warf er mehrere Steine und führte seinen Heimweg über ein Fahrzeug fort, an welchem das Glasschiebedach nicht Stand hielt. Er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell