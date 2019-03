Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Überholvorgang mit Folgen

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Samstagmittag, kurz vor 15 Uhr, überholte der 42-jährige Fahrer eines VW Touran mit seinem Van auf der Landesstraße 114 von Wasenweiler in Richtung Ihringen in einem Zug zwei vor ihm fahrende Pkw. Nach Beendigung des Überholvorgangs kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Betonrohr eines leeren Bachlaufs. Infolgedessen riss das rechte Vorderrad ab, der Touran überschlug sich über die Gegenfahrbahn hinweg und kam schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, wurde jedoch mit dem Rettungswagen in ein Freiburger Krankenhaus verbracht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist er seit einiger Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da zudem deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung bemerkt wurden, wurde ihm in der Klinik eine Blutprobe entnommen, die untersucht werden muss. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf Geschädigte vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

