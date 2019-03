Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrskontrollen

Freiburg (ots)

Breisach - Im Rahmen von Verkehrskontrollen, die durch die Polizei am 16. März 2019 am Grenzübergang in Breisach durchgeführt wurden, konnten folgende Verstöße festgestellt werden: Um 14:33 Uhr wurde ein französischer Pkw überprüft. Bei einem 31-jährigen Franzosen konnte Cannabis aufgefunden werden. Gegen 16 Uhr wurde ein polnischer Rollerfahrer einer Überprüfung unterzogen und bei ihm Atemalkoholgeruch festgesellt. Ein entsprechender Test ergab über 0,9 Promille; der Rollerschlüssel wurde sichergestellt und zu einem späteren Zeitpunkt einer berechtigten Person ausgehändigt. Um 18:50 Uhr wurde wiederum ein französischer Pkw kontrolliert, bei dessen Fahrer deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung vorlagen. Der durchgeführte Test erbrachte ein positives Ergebnis und der Mann gab an, zwei Tage zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell