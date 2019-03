Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5, Gemarkung March, zwischen AS Teningen und AS Freiburg-Nord: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw - ein Leichtverletzter und langer Rückstau

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Ein leicht verletzter Lkw-Fahrer, Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro und ein zeitweise 15 Kilometer langer Rückstau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A5 am Montagmorgen (18. März), an dem zwei Lkw direkt beteiligt waren.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes musste ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Teningen und Freiburg-Nord im morgendlichen Berufsverkehr gegen 07.00 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Lkw konnte zwar noch rechtzeitig seine Geschwindigkeit verringern, ein weiterer hinterher fahrender Lkw jedoch nicht mehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Lobenswert zu erwähnen ist bei diesem Unfall, dass die anderen Verkehrsteilnehmer, trotz der erheblichen Verkehrsstörung, eine ausreichende Rettungsgasse gebildet hatten, wodurch der Rettungswagen problemlos und rasch an die Unfallstelle gelangen konnte. Der Fahrer, der seinen Lkw noch rechtzeitig hatte abbremsen können, wurde zum Glück nicht schwerer verletzt.

