Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil er gegen einen Poller prallte, hat sich am Samstagmittag ein Radfahrer in Murg verletzt. Kurz nach 16:00 Uhr war der 76-jährige mit seinem Trekkingrad auf dem Radweg von Bad Säckingen nach Murg unterwegs, als er aus Unachtsamkeit gegen einen auf einer Holzbrücke aufgestellten gut sichtbaren Poller stieß. Der Radler stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Das DRK brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nur geringfügig beschädigt.

