Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Kollision zwischen Pkw und Lkw an der Einmündung B 34/B 500 - wer hatte rot? - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem einbiegenden Pkw und einem Lkw kam es am Donnerstagmittag auf der B 34 in WT-Waldshut in Höhe der Abzweigung zur B 500/St.Blasier Straße. Da beide Fahrer angaben, bei "grüner Ampel" in den Einmündungsbereich gefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15:40 Uhr war ein Lkw, der auf der B 34 in Richtung Dogern unterwegs war, mit einem von der B 500 einfahrenden Skoda zusammengestoßen. Verletzt wurde keiner der Insassen, doch insbesondere der Skoda wurde erheblich beschädigt. An diesem dürfte der Sachschaden bei rund 10000 Euro liegen. Die Lenker, ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer und eine 69 Jahre alte Autofahrerin, wollen beide bei grünem Licht über die dortige Ampel gefahren sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen des Unfalles, sich dort zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell