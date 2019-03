Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Kaminbrand ruft Feuerwehr auf den Plan - kein Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Luftzufuhr zu einem brennendem Kamin kappte die Feuerwehr am Donnerstagabend in Berau. So erlosch das Feuer im Kamin von selbst. Löschmaßnahmen brauchten nicht ergriffen zu werden. Gegen 21:15 Uhr schlugen Flammen aus dem Kamin des Hauses. Ein Nachbar verständigte die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Es entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit knapp 40 Kameraden im Einsatz.

