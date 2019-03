Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Über Verkehrsinsel gefahren - flüchtige Lenkerin stellt sich der Polizei - Trunkenheitsfahrt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend eine Verkehrsinsel in der Gurtweiler Straße in WT-Waldshut überfahren und ist zunächst geflüchtet. Die alkoholisierte Lenkerin stellte sich beim Polizeirevier. Der Verkehrsunfall wurde kurz vor 19:00 Uhr der Polizei von Zeugen gemeldet. An der Unfallstelle fand sich das vordere Kennzeichen des flüchtigen Pkws. Die mutmaßliche Verursacherin, eine 34 Jahre alte Frau, erschien eine knappe halbe Stunde nach dem Unfall beim Polizeirevier und gab ihre Beteiligung zu. Da sie nach Alkohol roch, wurde eine Alcomatentest gemacht. Dieser ergab knapp 1,4 Promille. Es wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet, da die Frau äußerte, unmittelbar nach dem Unfall vor lauter Schreck Sekt getrunken zu haben. Ihren Führerschein übergab sie freiwillig der Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

