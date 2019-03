Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Suche nach Fahrradeigentümern - sechs vermutlich gestohlene Räder sichergestellt

Freiburg (ots)

Vergangenen Freitag gegen 01 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Gruppe von etwa 10 Personen am Bahnhof in Steinen gemeldet, welche sich am dortigen Abstellplatz an Fahrrädern zu schaffen machten. Die Polizei konnte die Gruppe am Ortsausgang in Richtung Weitenau kontrollieren. Auf dem Weg vom Bahnhof bis zum Ort der Kontrolle konnten dann sechs Fahrräder aufgefunden werden, die vermutlich am Bahnhof mitgenommen wurden. Die Fahrräder, fünf Mountainbikes und ein Damenrad, wurden sichergestellt. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/970250, ermittelt wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und sucht nach den rechtmäßigen Eigentümern.

