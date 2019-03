Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Fahrzeug kollidiert mit Zug

Freiburg (ots)

Am 12.03.2019 gegen 11.30 Uhr ging beim Polizeipräsidium Freiburg die Meldung ein, dass ein mit Personen besetztes Fahrzeug am Bahnübergang Buchholz mit einem passierenden Zug kollidiert sei. Die Rettungsmaßnahmen und ersten Abklärungen vor Ort dauern derzeit an. Es wird eine Medienanlaufstelle vor Ort eingerichtet. Es wird fortberichtet.

Wichtiger Hinweis: Bitte begeben Sie sich nicht in den Nahbereich der Schienen und ermöglichen Sie die ungehinderte Arbeit der Rettungs- und Einsatzkräfte.

