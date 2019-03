Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Bötzingen - Anlässlich einer Verkehrskontrolle der Polizei Breisach wurde am Montag 11.03.2019 gg. 22:20 Uhr in Bötzingen in der Schloßmattenstraße ein Pkw Fahrer festgestellt der ohne einen Führerschein zu besitzen ans Steuer gesessen war. Die genauere Kontrolle brachte weiterhin zum Vorschein, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird nach Vorliegen des Ergebnisses vorgelegt.

