Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte im Seidenweg einzubrechen. Über die Seiteneingangstüre probierten der oder die Täter, in die Küche zu kommen, um von dort aus in den Gastraum zu gelangen. Durch die massive Bauweise und der Verstärkung der Türe gelang es den Einbrechern jedoch nicht. Im Bereich des Türschlosses und dem unteren Bereich der Türe waren deutliche Hebelspuren zu erkennen, was einen Sachschaden von rund 400 Euro verursachte. Die Tatzeit lag zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

ma/md

