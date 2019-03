Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Diebstahl von Roller

Freiburg (ots)

Bötzingen - In der Nacht vom Schmutzigen Donnerstag auf Fasnetsfreitag wurde in Bötzingen bei der Grundschule, Hauptstraße, ein nicht betriebsbereiter Roller entwendet und am Freitagmorgen am Ortsausgang Richtung Neuershausen am Mühlbach aufgefunden. Der Roller muss eine längere Strecke an den Fundort geschoben worden sein, weshalb der Täter aufgefallen sein könnte. Um Hinweise bittet der Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530.

