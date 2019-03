Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Nachtumzug ohne Vorkommnisse - Unruhe bei anschließender Veranstaltung in der Halle

Freiburg (ots)

In Streit gerieten am Montagabend bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Hochrheinhalle drei Beteiligte. Eine 22-jährige und ihr 19 Jahre alter Begleiter wurden gegen 23.45 Uhr von einem 23-jährigen geschlagen. Der Grund dafür konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Frau musste mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Ihr Begleiter wurde nicht verletzt. Kurz nach Mitternacht mussten zwei Platzverweise ausgesprochen werden. Ein 19 Jahre alter Mann beleidigte die eingesetzte Security. Ein 24-jähriger wurde kurz darauf wegen seines Verhaltens aus der Halle verwiesen. Er wollte die Halle kurz darauf wieder betreten, was von der Security verhindert wurde. Er beschimpfte die Kräfte und ließ sich auch nicht von seiner Freundin beruhigen. Da er sich nicht von der Halle entfernen wollte und immer weiter beleidigend wurde, musste Zwang angewandt werden. Als er sich dann beruhigte, konnte ihn seine Freundin mit nach Hause nehmen. Beim vorher stattfindenden Nachtumzug und im Narrendorf gab es keine nennenswerten Vorkommnisse. Da nach dem Umzug der Regen einsetzte, war das Narrendorf bereits um 22.00 Uhr leer. Eine 15-jährige musste gegen 20.00 Uhr von ihren Eltern abgeholt werden, weil sie zu viel getrunken hatte.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell