Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Junger Mann wird von mehreren angegriffen - fünf mögliche Verdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montagabend sollen in Schopfheim fünf Personen einen jungen Mann angegriffen und verletzt haben. Am Rande einer Fasnachtsveranstaltung in der Stadthalle soll es gegen 23:00 Uhr zu dem Angriff gekommen sein. Nach Angaben des 20 Jahre alten Verletzten habe er eine Gruppe angesprochen, da er auf der Suche nach seinem verlorenen Rucksack war. Sogleich hätten sich die Angesprochenen aggressiv gezeigt. Zwei aus der Gruppe hätten in festgehalten, drei weitere sollen auf ihn eingeschlagen haben. Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde am Auge und Prellungen und Schürfwunden, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die Polizei konnte noch am Abend fünf Tatverdächtige ermitteln. Es handelt sich um junge Männer bis 21 Jahre, wovon einer noch jugendlich ist. Zwei der Tatverdächtigen mussten mit zur Blutproben. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.

