Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Wartehäuschen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am letzten Montag, 25.03.2019, wurde ein beschädigtes Wartehäuschen am Bahnhof in Binzen bemerkt. Am Häuschen am Haltepunkt wurden fünf Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Vermutlich dürfte die Tat in der Nacht davor geschehen sein. Da am Wochenende im Bereich Veranstaltungen waren, hat möglicherweise jemand etwas gesehen und kann der Polizei Hinweise geben. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt in dieser Sache.

