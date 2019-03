Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorsäge von Traktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagmittag wurde in Kandern eine Motorsäge von einem Traktor gestohlen. Der Traktor stand in einem offenen Lagerschuppen auf einem Grundstück im Ortsteil Feuerbach. Die hochwertige Motorsäge, ihr Wert liegt bei ca. 1200 Euro, war in einer Halterung auf dem Traktor befestigt. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde diese entwendet. In diesem Zeitraum fiel ein weißer Lieferwagen auf. Ob dieser in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Markgräflerland bittet deshalb um weitere sachdienliche Hinweise (Kontakt 07626 97780-0).

