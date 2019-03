Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03. März 2019, zwischen 10:00 und 13:00 Uhr, wurden mindestens zwei Fahrzeuge, die in der Schlossmattenstraße vor einer Gaststätte geparkt waren, zerkratzt. Möglicherweise wurden noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 28. Februar 2019, auf Freitag, 01. März 2019, wurde in der Rathausstraße an einem Fahrzeug die linke vordere Seitenscheibe eingeschlagen sowie ein Türgriff abgerissen. In der Hauptstraße wurde im selben Zeitraum an einem anderen Pkw ein Außenspiegel abgerissen. Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530, in Verbindung zu setzen.

