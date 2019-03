Polizeipräsidium Freiburg

Riegel: Unfallzeugen gesucht

Polizeirevier Emmendingen: reges Narrentreiben begleitet von vielen polizeilichen Einsätzen

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Riegel: Unfallzeugen gesucht

Am Samstag (02.03.19) kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 5114 zwischen Riegel und Teningen. Beteiligt waren insgesamt 3 Fahrzeuge, ein Audi Q5, ein Toyota Auris und ein Mercedes CLA. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens und Zeugen die Angaben zu dem Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeugführer machen können. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Polizeirevier Emmendingen: reges Narrentreiben begleitet von vielen polizeilichen Einsätzen

Die Polizei verzeichnete am Fastnachtssonntag ein reges Narrentreiben mit vielen polizeilichen Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Emmendingen. Bei den gut besuchten Umzügen in Emmendingen, Kenzingen, Herbolzheim und Riegel hatten die Polizeikräfte alle Hände voll zu tun. Das Einsatzgeschehen reichte von Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrten bis hin zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die hohe polizeiliche Präsenz war aus polizeilicher Sicht angebracht und trug zu einem doch gelungenen bunten Treiben am Fastnachtssonntag bei.

