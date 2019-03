Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Gartenhäuser aufgebrochen

Freiburg (ots)

Bötzingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 01./02. März 2019, brach ein unbekannter Täter insgesamt 5 Gartenhäuser im Kleingartengelände Lausbuckweg, auf dem Zufahrtsweg von der Wasenweilerstraße zum Hundesportverein, auf. In einem Fall wurden eine Handkreissäge und mehrere Pfandflaschen entwendet. Möglicherweise wurden weitere Gartenhäuser aufgebrochen. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell