Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald: Falscher Polizeibeamter ruft Bürger an - Hinweis und Warnmeldung der Polizei

Freiburg (ots)

Unbekannte männliche Personen riefen erneut am Freitagabend, den 01.03.2019 Bürger in Ortschaften im Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald an und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Der unbekannte Anrufer erklärte jeweils, dass vier osteuropäische Einbrecher festgenommen worden seien und ein sichergestelltes Notizbuch die Anschriften der Angerufenen beinhalte und das Vermögen der Betroffenen in Gefahr sei. Durch geschickte Gesprächsführung wurden die Geschädigten zu Bargeld, Goldmünzen oder Schmuck ausgefragt, das durch die Abholung eines angeblichen Polizeibeamten in Sicherheit gebracht werden würde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in keinem der Fälle zu einem tatsächlichen Schadenseintritt.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie solche Anrufe grundsätzlich nicht tätigt, und rät, bei derartigen Telefonaten sofort aufzulegen und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen oder den Sachverhalt über Notruf 110 zu melden. Drücken Sie nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern wählen Sie die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle.

Medienrückfragen bitte an:

Jacqueline Gyßler

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 3323

E-Mail: jacqueline.gyssler@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell