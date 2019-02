Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Laubfeuer außer Kontrolle

Elzach: Unglaubwürdiges Gewinnversprechen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Simonswald: Laubfeuer außer Kontrolle

Am Dienstag, etwa um die Mittagszeit, geriet offenbar ein Laubfeuer im Bereich Nonnenbach außer Kontrolle. In einem sehr wahrscheinlich unbeaufsichtigten Augenblick griff das Feuer ungewollt auf herumliegendes Laub und bodennahes Gehölz über. Es breitete sich auf eine Fläche von etwa 50 x 300 m aus und fraß sich hinter einem Wohnhaus hangaufwärts in den Waldrand. Wie es derzeit aussieht, konnte die Feuerwehr verhindern, dass auch Bäume in Brand gerieten und das Feuer auch schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr. Vor Ort waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren aus den näheren Gemeinden, aber auch aus Waldkirch, Freiamt und Biederbach. Auch der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister machten sich persönlich ein Bild des Ausmaßes, das in Anbetracht der Umstände doch eher noch als glimpflich bezeichnet werden kann.

(Bild: Polizei)

Elzach: Unglaubwürdiges Gewinnversprechen

Immer wieder versuchen unehrliche Zeitgenossen an das Geld von arglosen Mitbürgern zu kommen. Eine bereits länger andauernde Masche hat leider immer wieder Erfolg.

In zwei aktuellen Fällen dieser Tage wurden Elzacher Bürger telefonisch über einen größeren Geldgewinn informiert. In längeren und offensichtlich recht seriös wirkenden Telefonaten bekommen die vermeintlichen Gewinner dann mitgeteilt, dass sie das Geld zeitnah persönlich per Geldboten zugestellt bekämen. Hierfür sei aber "selbstverständlich" eine vergleichsweise geringe kostendeckende Gebühr erforderlich, welche der Gewinner im Vorfeld zu bezahlen hat. Mit Blick auf den sehr hohen vermeintlich in Aussicht stehenden Gewinn erscheinen dann auch mehrere hundert Euro plötzlich nicht allzu hoch, weshalb der eine oder andere geneigt ist, die Gebühr zu bezahlen. Weil die Betrüger hierfür einen möglichst anonymen Weg suchen, werden die Opfer angewiesen, sich im Einzelhandel oder an Tankstellen sogenannte Gutscheinkarten zu kaufen.

Bei den zwei Betrugsversuchen reagierten Mitarbeiter eines Elzacher Einkaufsmarktes sehr gut! Als die beiden Opfer jeweils im Geschäft erschienen und für knapp tausend Euro solche Karten erwerben wollten, schöpften sie Verdacht und warnten die Kunden, dass diese sich zunächst an die Polizei wenden sollten. Prompt stellte sich heraus, dass sie tatsächlich Zielobjekte der oben beschriebenen Betrugsmasche werden sollten. In den beiden jüngsten Fällen ist es sehr wahrscheinlich der guten Reaktion dieser Einkaufsmarkt-Mitarbeiter zu verdanken, dass es nicht zu einem Schadenseintritt kam.

Die Polizei rät bei Verdachtsfällen und insbesondere immer dann, wenn angeblich Zeitdruck besteht, sich genauestens zu erkundigen und im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

