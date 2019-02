Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verstöße durch Gaststättenbetreiber - Minderjährige in Shisha-Bar und Sperrzeitüberschreitung

Freiburg (ots)

Zwei Verstöße durch Gaststättenbetreiber hat die Polizei in Weil am Rhein in der Nacht zum Mittwoch geahndet. Eine Minderjährige wurde am Dienstagabend in einer Shisha-Bar in Weil am Rhein angetroffen, obwohl der Zutritt zu solchen Gaststätten erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Nach einem Hinweis überprüfte die Polizei die Gasstätte gegen 22:20 Uhr und traf auf ein 16-jähriges Mädchen, das an der Bar saß. Sie wurde aus den Räumlichkeiten gewiesen und trat mit ihren volljährigen Begleiterinnen den Heimweg an. Am Mittwoch, gegen 03:30 Uhr, fiel eine weitere Gaststätte auf, da dort noch Betrieb war. Bei einer Überprüfung konnten noch acht Gäste bei vollen Gläsern an der Bar sitzend festgestellt werden. Die Sperrzeit beginnt um 03:00 Uhr. Beide Wirte werden angezeigt.

