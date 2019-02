Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrradfahrer fährt Fußgänger um und flüchtet

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagmorgen einen Fußgänger in Murg umgefahren und ist danach geflüchtet. Der Fußgänger verletzte sich leicht. Zum Vorfall soll es gegen 06:20 Uhr gekommen sein. Der 36 Jahre alte Fußgänger ging auf dem Gehweg entlang der Straße "Am Bahndamm", als ihn der Radler plötzlich von hinten umfuhr. Beide Beteiligte stürzten nach dem Zusammenstoß auf den Asphalt. Der Radfahrer rappelte sich sofort auf und fuhr in Richtung Bad Säckingen davon. Neben dem Fußgänger dürfte sich auch der Radler leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß und schlank, ca. 40 Jahre alt und Bart. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt in dieser Angelegenheit (Kontakt 07761 934-0).

