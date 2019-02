Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim- Eichwald - Sachbeschädigung an Forstmaschine geklärt

Bereits am 26. Januar 2019 wurde der Polizei in Müllheim zur Anzeige gebracht, dass eine Forstmaschine im Eichwald in Müllheim mutwillig mit Ästen und Steinen beschädigt wurde und dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Zehn Tage später erschienen die Eltern von zwei Kindern beim Polizeirevier und teilten mit, dass die Sachbeschädigungen an der im Eichwald abgestellten Forstmaschine durch ihre beiden Söhne begangen wurden. Diese hatten sich ihren Eltern offenbart die Maschine mit Steinen beworfen zu haben. Zwischenzeitlich konnten der Besitzer der Maschine und die Eltern der beiden Kinder zusammengebracht werden, welche gemeinsam die Schadensregulierung regelten.

