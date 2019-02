Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Autofahrerin schiebt zwei geparkte Autos zusammen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin war am Samstagabend in Waldshut auf ein geparktes Auto gefahren und hatte dieses auf ein zweites geschoben. Die Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Gegen 23:20 Uhr war die 41 Jahre alte Frau in der Kalvarienbergstraße zuerst gegen die Leitplanke geprallt. Im Anschluss kollidierte sie mit einem geparkten Fiat, der wiederum auf einen abgestellten BMW geschleudert wurde. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Möglicherweise war sie nicht angeschnallt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, da er Verdacht aufkam, die Frau könnte alkoholisiert gewesen sein. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro.

