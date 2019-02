Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Wohnungseinbruch - Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Geffelbachstraße / Ecke Müllheimer Straße zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter gelangten über einen Laubengang an die Türe einer Wohnung im Dachgeschoss. Dort versuchten die Täter die Eingangstüre aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Durch die Polizei konnten Werkzeugspuren gesichert werden.

Zeugen die im Bereich um das Tatobjekt Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Tel. 07621/ 9797-0)

