Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Frau durch unbekannte Männer leicht verletzt.

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01:55 Uhr, fuhr die 62-jährige Geschädigte mit der Linie 1 vom Bertoldsbrunnen bis zur Haltestelle Betzenhauser Torplatz. Nach dem Aussteigen aus der Straßenbahn folgten ihr zwei unbekannten Männer. Sie ging die Sundgauallee weiter in Richtung Kußmaulstraße. Kurz vor der Einmündung, in der Nähe der dortigen Tankstelle, wurde die Frau von den beiden Männern unvermittelt angegangen und zu Boden gedrückt, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Beide waren ca. 180 cm groß und waren dunkel bekleidet.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221, zu melden.

