POL-FR: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Freiburg (ots) - Lkr. Lörrach, Stadt Grenzach-Wyhlen, OT Wyhlen

Am Freitag, den 07.12.2019, gegen Mitternacht, wurde ein 52-jähriger Mercedesfahrer in der Eisenbahnstraße in Wyhlen durch Beamte des Polizeireviers Rheinfelden kontrolliert. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, wurde er einem Alkoholtest unterzogen. Dieser ergab fast ein Promille, weshalb der Fahrer neben einer empfindlichen Geldbuße auch einen Monat auf seinen Führerschein verzichten muss.

pl/RR gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell