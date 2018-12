POL-FR: Bad Krozingen: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Freiburg (ots) - Die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der St.-Ulrich-Straße in Bad Krozingen aufgehebelt haben unbekannte Täter am Donnerstag, 06.12.2018, zwischen 16 und 18.30 Uhr. Es wurden mehrere Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

