POL-FR: Vandalismus in der Weiler Gemeinschaftsschule

Freiburg (ots) - Weil am Rhein - Ruhestörender Lärm löste in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Polizeieinsatz in der Egerstraße aus. Die Anwohnerschaft beschwerte sich in den frühen Morgenstunden über grölende Jugendliche und laute Musik. Die eingesetzten Streifen konnten auf dem Schulgelände eine starke Vermüllung sowie drei Personen feststellen. Noch während der Personenkontrolle konnte durch weitere Einsatzkräfte eine offene Tür zum Schulgebäude festgestellt werden. Den Beamten bot sich im Inneren der Schule ein Bild der Verwüstung. So konnte neben mehreren entleerten Mülleimern (der Müll daraus wurde auf den Boden geworfen) auch entleerte Feuerlöscher und zahlreiche Farbschmierereien festgestellt werden. Am Vortag fand in diesem Schulkomplex die Ausbildungsbörse statt. Auch einige Ausstellungsstücke der werbenden Institutionen wurden durch die Randalierer beschädigt. An der Tür konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden, weshalb derzeit davon auszugehen ist, dass diese unverschlossen war und man so das Gebäude betreten konnte. Die kontrollierten Personen stehen nun im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

