POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Vier Täter schmeißen mit Pflastersteinen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Vier unbekannte Täter haben am Dienstagabend beim Schloss in WT-Tiengen mit frisch verlegten Pflastersteinen geworfen und dabei einen Schaden von rund 600 Euro verursacht. Die Tatzeit lag zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr. Zuerst mussten die Vandalen Bretter entfernen, um an die neu verlegte Fläche mit Pflastersteinen an der südlichen Gebäudeseite zu kommen. Sie lösten mehrere Steine vom Boden und schmissen diese wahllos herum. Dabei wurden sie von Anwohnern gestört und flüchteten dann in Richtung Innenstadt. Die Zeugen erkannten vier Jugendliche als Täter. Auf weitere Hinweise zu den Tätern hofft der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283).

