POL-FR: Dachsberg: Junge Fahrerin irrt nach Unfall stundenlang im Wald umher

Freiburg (ots) - Eine junge Frau hat sich in der Nacht zum Sonntag nach einem Unfall im Wald auf dem Dachsberg verirrt und fand erst nach einem stundenlangen Irrweg nach Hause. Die 18-jährige war vermutlich zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr mit ihrem Auto auf der K 6590 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, streifte zwei Schneezieler und fuhr dann in den Straßengraben. Ihr Auto blieb im Graben stecken. Die Frau ging zu Fuß in den angrenzenden Wald und verlor dort die Orientierung. Sie tauchte erst am Morgen daheim wieder auf. Mit leichten Verletzungen kam sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Da die Fahrerin noch leicht unter Alkoholeinfluss stand, wurde zwei Blutproben angeordnet. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

