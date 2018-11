POL-FR: Schwörstadt/Niederdossenbach: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Zu einem gefährlichen Überholvorgang von Sonntag, 16.55 Uhr, in Niederdossenbach werden Zeugen gesucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Kleinransporter/Kleinbus die Kreisstraße In Richtung Dossenbach und überholte kurz vor Ortsausgang Niederdossenbach ein Auto. Beim Wiedereinscheren soll der Transporter den Überholten geschnitten haben. Das Auto musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts, in die Bergstraße, ausweichen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Ford Kleintransporter oder Kleinbus mit Lörracher Zulassung gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07624/74040, in Verbindung zu setzen.

