POL-FR: Wehr: Alkoholisiert gegen Zaun und Mauer - Fahrer flüchtet zu Fuß

Freiburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen hat ein alkoholisierter Autofahrer in Wehr einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete danach zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte ermittelt werden. Kurz vor 05:30 Uhr war ein Autofahrer in der Wuhrstraße gegen eine Mauer und einen Zaun gefahren. Sein Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbar und blieb schwer beschädigt liegen. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß, wurde dabei aber von Zeugen beobachtet. Die weiteren Ermittlungen führten auf die Spur eines 19-jährigen, der nahe der Unfallstelle angetroffen werden konnte. Dieser war alkoholisiert, ein Alcomatentest ergab knapp 1,2 Promille. Er musste mit zur Blutprobe. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, der junge Mann hatte noch nie einen besessen. An seinem Wagen dürfte ein Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden sein, an Zaun und Mauer ein Schaden von mehreren hundert Euro.

