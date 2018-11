POL-FR: Weil am Rhein: Schwerer Verkehrsunfall auf der zollfreien Straße zwischen Weil und Lörrach

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, gegen 08.10 Uhr, ereignete sich auf der zollfreien Straße zwischen Weil am Rhein und Lörrach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Renault-Fahrer war von Lörrach kommend in einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor Eingang in den Wiesetunnel, auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einer 50jährigen Dacia-Fahrerin frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme und den anschließend nötigen Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 12 Uhr aufgehoben werden. Während der Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

