POL-FR: Waldkirch: Öl in der Elz - Polizei ermittelt

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochnachmittag (14. November), kurz vor 16 Uhr, wurde von einem Passanten über Notruf mitgeteilt, dass im Bereich der Buchholzer Straße verunreinigtes Wasser in die Elz fließen würde. Die sofort ausgerückte Feuerwehr stellte tatsächlich einen öligen Film auf der Wasseroberfläche fest und leitete die notwendigen Maßnahmen, unter anderem in Form von Ölsperren, ein. Seitens der Polizei übernahm die Abteilung "Gewerbe und Umwelt" die Ermittlungen hinsichtlich Ursache und Verantwortlichkeiten. Ein Ergebnis steht derzeit noch aus.

