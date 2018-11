Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Spendenzweck erfunden

Einen guten Erfolg hatte die Waldkircher Polizei am Mittwochmittag. Gleich mehrere aufmerksame Bürger teilten der Polizei nahezu zeitgleich mit, dass sich im Stadtgebiet zwei Personen "herumtreiben", welche Passanten in unverschämter Weise nach Geld fragen. Die Fahnder konnten das Pärchen schnell ausfindig machen und mit auf die Wache nehmen. Wie es im Moment aussieht, war der Zweck der angeblichen Spendensammlung für Taubstumme frei erfunden und die Dokumente des Pärchens gefälscht. Beide sind in der Vergangenheit in anderen Städten bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten aufgefallen. Wer an diesem Tag in Waldkirch ebenfalls auf die Betrugsmasche hereingefallen ist, kann sich an die Polizei wenden. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Fehlalarm im Altersheim

Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, löste offenbar ein technischer Defekt die Brandmeldeanlage eines Seniorenheimes in der Leipziger Straße aus. Die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren schnell vor Ort. Dort konnte rasch festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte.

