Freiburg (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 14.11.2018, im Stadtteil Wiehre in eine Wohnung in der Goethestraße eingedrungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In Littenweiler versuchten unbekannte Täter im Tatzeitraum 9.11. bis 13.11.2018, in ein Einfamilienhaus in der Eichbergstraße einzudringen, was jedoch misslang.

Ebenfalls zu einem nicht vollendeten Einbruch gekommen ist es in der Straße "Am Berg" in Müllheim-Hügelheim. Hier versuchten die Täter, die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tat hat sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen Dienstag, 13.11.2018, 12 Uhr und Mittwoch, 14.11.2018, 12 Uhr ereignet.

In Bad Krozingen verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, 14.11.2018, zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Jägerallee, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Wertgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761-8825777 zu melden.

